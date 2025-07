TCE-MS abre concursos públicos com vagas para conselheiro substituto, auditor e analista

Tania Sother

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) divulgou nesta terça-feira (15), em edição extra do Diário Oficial, os editais dos novos concursos públicos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de conselheiro substituto, auditor de controle externo e analista de controle externo.

Os processos seletivos serão organizados pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e contarão com várias etapas, como provas objetiva e discursiva, além da avaliação de títulos.