TCE-MS abre seleção para estágio remunerado em diversas áreas

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) abriu processo seletivo para a formação de cadastro de reserva e preenchimento de vagas de estágio remunerado não obrigatório para estudantes de nível superior.

As inscrições estão disponíveis até o dia 26 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Super Estágios, no endereço www.superestagios.com.br.

Podem participar estudantes regularmente matriculados e frequentando do primeiro ao último semestre de cursos superiores com duração mínima de seis semestres. Alunos de cursos mais curtos não poderão se inscrever. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura, Administração, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Ciências da Computação.

O estágio não gera vínculo empregatício com o TCE-MS e será formalizado por meio de um termo de compromisso assinado entre o estudante, a instituição de ensino e o Tribunal. Todas as etapas do processo seletivo, assim como os resultados e demais comunicados, serão divulgados exclusivamente no site da Super Estágios, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações.

