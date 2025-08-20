Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 20:21

Controle prévio

TCE-MS atua preventivamente e paralisa contrato milionário de Dourados

O objetivo é assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 18:02

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou nesta quarta-feira (20) em edição extra do Diário Oficial uma decisão que destaca a importância do controle prévio na administração pública. A atuação preventiva da Corte tem como objetivo garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente antes mesmo da execução dos contratos e despesas.

O TCE-MS determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 37/2025, da Prefeitura de Dourados, destinado à contratação de serviços de engenharia para a modernização e manutenção do parque de iluminação pública do município, estimado em mais de R$ 58 milhões para cinco anos. A medida cautelar foi deferida pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa após análise de denúncia que apontou exigências indevidas e inconsistências no edital, como normas técnicas desatualizadas, requisitos que poderiam restringir a competitividade do certame e divergências em documentos da licitação.

O controle prévio do Tribunal permite analisar editais de licitação, processos de contratação e outros atos administrativos, evitando que falhas ou irregularidades comprometam a legalidade e a efetividade das políticas públicas. Com a decisão, a Prefeitura de Dourados terá prazo para apresentar justificativas e corrigir o edital antes da continuidade do processo licitatório.

Segundo o TCE-MS, a atuação preventiva tem impacto direto na sociedade, garantindo que contratos de grande porte não gerem sobrepreço, reduzam a qualidade dos serviços ou comprometam a concorrência. No caso da iluminação pública, a medida influencia diretamente a segurança, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. A Corte reforça que, ao atuar de forma preventiva, contribui para que obras, serviços e aquisições ocorram com mais transparência, eficiência e proteção ao erário.

