TCE-MS e TCE-SC reforçam parceria com treinamento do e-Sfinge

Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul promoveu na manhã desta sexta-feira, 6 de setembro, rodadas de conversas com auditores de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina para aprofundar conhecimentos sobre o novo sistema de recebimento de dados e informações que está sendo implementado no TCE-MS em parceria com o TCE de Santa Catarina, o e-Sfinge.

O encontro realizado nas dependências da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), reuniu servidores que integram áreas específicas do TCE-MS, reforçando a parceria técnica-institucional entre os tribunais de contas sul-mato-grossense e catarinense.

De acordo com Geanlucas Júlio de Freitas, chefe da Consultoria de Governança Estratégica da Corte de Contas, a parceria entre os tribunais é resultado do trabalho realizado pelo Comitê de Gestão e Modernização, coordenado pelo conselheiro Osmar Jeronymo, com a participação do conselheiro Marcio Monteiro, e do grupo de trabalho com servidores que integram SECEX, STI, CGE e Divisão de Contas do TCE-MS.

“Hoje, servidores do TCE-MS que compõem as divisões da saúde, educação, contas, de obras e operacional, de licitações e contratos, foram divididos em salas com os auditores de controle externo do Tribunal de Santa Catarina para uma abordagem mais específica sobre o sistema e-Sfinge”, explicou Geanlucas.

Para capacitar os servidores do TCE-MS sobre o novo sistema, o evento contou com a participação de Thiago da Silva Sodré (DIE/CIAF), Sandro Daros De Luca (DIE/CAGC), Marcel Damato Belli (DLC), Thaisy Maria Assing (DGE) e Nilsom Zanatto (Diretor de Informações Estratégicas do TCE-SC), que ressaltou a importância da parceria técnica. “As atividades realizadas na manhã desta sexta-feira foram produtivas e importantes para um alinhamento e melhor entendimento do fluxo de trabalho que realizamos no Tribunal de Santa Catarina, e as possíveis adequações no TCE de Mato Grosso do Sul, a partir da implantação do sistema e-Sfinge, para uma maior produtividade e agilidade nas análises das contas públicas”.