22 de Agosto de 2025 • 19:44

Medida cautelar

TCE-MS identifica falhas e suspende licitação de R$ 11 milhões em Aral Moreira

A ação possibilita que falhas sejam corrigidas antes da contratação, evitando prejuízos aos cofres públicos

Redação

22/08/2025

Mary Vasques

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), por meio da Divisão de Fiscalização de Contratações Públicas, suspendeu temporariamente uma licitação da Prefeitura de Aral Moreira para aquisição de combustíveis, estimada em mais de R$ 11 milhões.

A decisão foi tomada após a equipe técnica identificar falhas importantes no processo, como:

ausência do Plano Anual de Contratações;

falta de Estudo Técnico Preliminar;

inconsistências na pesquisa de mercado.

Segundo o TCE-MS, esses instrumentos são fundamentais para garantir transparência, aumentar a competitividade entre fornecedores e assegurar que os preços contratados estejam de acordo com os valores de mercado. Isso evita desperdícios e contratações que possam gerar prejuízos aos cofres públicos.

A suspensão é temporária e tem caráter preventivo, permitindo que a Prefeitura faça as correções necessárias e dê continuidade ao processo de forma regular. Com isso, o Tribunal garante que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, preservando a qualidade dos serviços prestados à população.

Com medidas como esta, o TCE-MS reforça sua atuação preventiva e pedagógica, transformando a fiscalização em resultados práticos para os cidadãos: economia de recursos, maior transparência e serviços públicos mais eficientes.

Saúde

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro

Geral

Empresário abate javali de 300 kg em Rio Brilhante durante ação de controle

Medida reforça a importância do manejo legal da espécie invasora

