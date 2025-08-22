TCE-MS identifica falhas e suspende licitação de R$ 11 milhões em Aral Moreira

Mary Vasques

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), por meio da Divisão de Fiscalização de Contratações Públicas, suspendeu temporariamente uma licitação da Prefeitura de Aral Moreira para aquisição de combustíveis, estimada em mais de R$ 11 milhões.

A decisão foi tomada após a equipe técnica identificar falhas importantes no processo, como:

ausência do Plano Anual de Contratações;

falta de Estudo Técnico Preliminar;

inconsistências na pesquisa de mercado.

Segundo o TCE-MS, esses instrumentos são fundamentais para garantir transparência, aumentar a competitividade entre fornecedores e assegurar que os preços contratados estejam de acordo com os valores de mercado. Isso evita desperdícios e contratações que possam gerar prejuízos aos cofres públicos.

A suspensão é temporária e tem caráter preventivo, permitindo que a Prefeitura faça as correções necessárias e dê continuidade ao processo de forma regular. Com isso, o Tribunal garante que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, preservando a qualidade dos serviços prestados à população.

Com medidas como esta, o TCE-MS reforça sua atuação preventiva e pedagógica, transformando a fiscalização em resultados práticos para os cidadãos: economia de recursos, maior transparência e serviços públicos mais eficientes.

