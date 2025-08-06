TCE-MS no 3º Congresso Nacional de Comunicação dos TCs

Divulgação TCE/MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) participa, nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), do 3º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (CNCTC), realizado no Rio de Janeiro. Com o tema “Estratégia, inovação e diálogo com a sociedade”, o evento reúne comunicadores, especialistas, acadêmicos, servidores e membros de Tribunais de Contas de todo o país para debater os desafios da comunicação institucional no contexto do controle externo.

Representando o TCE-MS, estão presentes a secretária de Comunicação, Alexsandra Barbosa de Oliveira, e os assessores da pasta, Jorge Eduardo Celeri e Yáscara Lopes.

Segundo Alexsandra, o congresso é uma oportunidade valiosa para fortalecer o papel da comunicação pública. “Nossa presença no 3º CNCTC é uma oportunidade de reafirmar a importância de uma comunicação pública que vai além da informação. Aqui, discutimos caminhos para tornar a comunicação mais estratégica, inovadora e centrada no cidadão. Nosso desafio diário é traduzir o trabalho técnico do Tribunal em linguagem acessível, fortalecer o diálogo com a sociedade e contribuir para uma gestão pública mais transparente e eficiente”, destacou.

A programação do evento inclui debates sobre temas como inteligência artificial, combate à desinformação, linguagem acessível, mídias digitais, comunicação interna, relacionamento com a imprensa e o fortalecimento da imagem institucional dos Tribunais de Contas. As discussões contam com a participação de profissionais renomados e representantes de diversos órgãos de controle.

O congresso é promovido pela Atricon, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio) e pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), com apoio institucional do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

