TCE-MS oferece exames oftalmológicos gratuitos para servidores até sexta-feira

Mary Vasques

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) está promovendo uma ação especial para cuidar da saúde visual dos seus servidores. Até sexta-feira (15), uma unidade móvel está instalada no local de trabalho para realizar exames oftalmológicos, sem custo, para quem já se inscreveu previamente.

A iniciativa atende servidores com ou sem plano de saúde e tem como objetivo facilitar o acesso a cuidados preventivos, evitando que a correria do dia a dia atrase o acompanhamento da visão. A unidade está equipada para fazer exames completos e oferecer orientações sobre possíveis problemas oculares.

Quem tem plano de saúde será atendido conforme as condições do seu convênio. Já quem não possui, receberá avaliação e orientações para o cuidado da visão. Devido à grande procura, o período de atendimento foi estendido para garantir que mais servidores possam ser beneficiados.

A servidora Eliene Lopes participou da ação e ressaltou a importância do serviço no local de trabalho:

“É uma oportunidade excelente, pois a rotina agitada dificulta marcar consultas médicas. Fazer os exames no trabalho economiza tempo e ajuda a cuidar melhor da saúde.”

A recomendação é que todos façam exames periódicos para prevenir problemas oculares que podem passar despercebidos no dia a dia, mas prejudicam a qualidade de vida e o desempenho no trabalho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!