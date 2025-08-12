Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 19:08

TCE-MS oferece exames oftalmológicos gratuitos para servidores até sexta-feira

A unidade está equipada para fazer exames completos e oferecer orientações sobre possíveis problemas oculares

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 19:00

Mary Vasques

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) está promovendo uma ação especial para cuidar da saúde visual dos seus servidores. Até sexta-feira (15), uma unidade móvel está instalada no local de trabalho para realizar exames oftalmológicos, sem custo, para quem já se inscreveu previamente.

A iniciativa atende servidores com ou sem plano de saúde e tem como objetivo facilitar o acesso a cuidados preventivos, evitando que a correria do dia a dia atrase o acompanhamento da visão. A unidade está equipada para fazer exames completos e oferecer orientações sobre possíveis problemas oculares.

Quem tem plano de saúde será atendido conforme as condições do seu convênio. Já quem não possui, receberá avaliação e orientações para o cuidado da visão. Devido à grande procura, o período de atendimento foi estendido para garantir que mais servidores possam ser beneficiados.

A servidora Eliene Lopes participou da ação e ressaltou a importância do serviço no local de trabalho:

“É uma oportunidade excelente, pois a rotina agitada dificulta marcar consultas médicas. Fazer os exames no trabalho economiza tempo e ajuda a cuidar melhor da saúde.”

A recomendação é que todos façam exames periódicos para prevenir problemas oculares que podem passar despercebidos no dia a dia, mas prejudicam a qualidade de vida e o desempenho no trabalho.

Deixe a sua opinião

