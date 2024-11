TCE-MS participa de 2º Congresso dos Municípios de MS

Divulgação

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira foram homenageados, junto com demais personalidades do Estado, na solenidade de abertura do 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizada nesta segunda-feira, 4 de novembro, no Bosque Expo em Campo Grande. A Medalha de Honra ao Mérito Municipalista foi concedida à líderes e personalidades que, por meio de suas ações e compromissos, contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento do municipalismo no estado. A solenidade contou com a presença de prefeitos, vereadores, secretários municipais e autoridades de diversos segmentos.

O objetivo do 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul é preparar as administrações para os desafios e implementar soluções criativas em suas gestões. O presidente da Assomasul, Valdir Júnior, destacou que o 2º Congresso acontece em um momento essencial, logo após as eleições de 2024. “É a oportunidade que estamos oferecendo aos novos gestores para que possam conhecer inovação e novas tecnologias. Além disso, facilitamos a troca de experiência entre prefeitos e prefeitas, afinal, nosso objetivo é fortalecer os municípios e garantir que todos estejam preparados para fazer a diferença em suas comunidades”.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul é um dos expositores do Congresso com um estande, onde os prefeitos e vereadores podem conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Corte de Contas. Na programação estão previstas, no dia 6/11, palestras do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira sobre o Programa da Primeira Infância, do diretor de Serviços Processuais, Eduardo dos Santos Dionizio sobre o Sistema e-Cjur e transição de mandato, e ainda da auditora de controle externo Ariene Rezende do Carmo Castro sobre o Sistema e-Sfinge.

“É com grande satisfação que o TCE participa do Congresso para mostrar para quem irá começar a gestão, Sistemas, como o e-Cjur e e-Sfinge, e também apresentar à eles o nosso Programa da Primeira Infância. Nós já estamos nessa luta há um ano e pretendemos contar com o apoio de todos os novos chefes dos Poderes, executivo e legislativo. Muitos dos nossos objetivos dependem da ação dos gestores e é muito oportuno que a gente venha mostrar todo esse trabalho para que eles assumam também esse compromisso com a primeira infância”, enfatizou o conselheiro substituto, Célio Lima de Oliveira.

A medalha do presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, será entregue posteriormente, uma vez que ele não pôde comparecer ao evento e foi representado pelo conselheiro substituto, Célio Lima de Oliveira.