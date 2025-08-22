TCE-MS realiza auditoria no transporte escolar de Amambai

Divulgação TCE/MS

Entre os dias 18 e 21 de agosto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), por meio da Divisão de Fiscalização de Educação, realizou uma auditoria no transporte escolar de Amambai. A ação buscou garantir mais segurança aos estudantes, tranquilidade às famílias e qualidade na prestação do serviço público.

A fiscalização faz parte do Termo de Cooperação Mútua do Transporte Escolar 01/2023, coordenado pelo TCE-MS no biênio 2024/2025, que reúne 15 órgãos parceiros com o objetivo de aprimorar a gestão e o monitoramento do transporte escolar em todo o estado.

Durante os trabalhos, foram verificadas áreas essenciais para o funcionamento regular do serviço, como documentação de veículos e motoristas, processos licitatórios, pagamentos, rotas e condições da frota. Também passaram por vistoria itens de segurança obrigatórios, como pneus, cintos, tacógrafos, GPS, além da manutenção dos veículos próprios e terceirizados.

Além da parte técnica, a ação contou com um momento pedagógico voltado aos alunos. Aproximadamente 190 crianças participaram de atividades educativas na Secretaria Municipal de Educação e nas escolas indígenas Mitã Rory e MBO Erenda Tupã Nandeva, reforçando a conscientização sobre a importância da segurança no transporte escolar.

De acordo com o TCE-MS, a iniciativa fortalece a fiscalização, previne acidentes e garante que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, assegurando um serviço de transporte escolar mais eficiente e seguro para milhares de estudantes sul-mato-grossenses.

