TCE-MS recebe o Plano Municipal da Primeira Infância da Capital

Aurélio Marques

Na manhã desta quarta-feira (27/11), o coordenador do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, e a coordenadora da Dimensão Capacitação do Programa, Sandra Rose Rodrigues, realizaram uma reunião de trabalho com representantes da Prefeitura de Campo Grande.

Participaram do encontro o secretário de Educação, Lucas Bittencourt, a secretária de Planejamento e Finanças, Márcia Helena Hokama, a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Cristina Dorsa, e a chefe da Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Leusa Melo.

O objetivo da reunião foi discutir os últimos passos para a conclusão do Plano Municipal pela Primeira Infância de Campo Grande e a inclusão dessas ações no orçamento do município para o ano de 2025. Além disso, os representantes do Comitê apresentaram sugestões de ações a serem implementadas nas áreas de saúde e assistência social voltadas as crianças de zero a seis anos.

Durante o encontro, Sandra Rose destacou a importância de alinhar as propostas orçamentárias com as ações planejadas para garantir a efetividade do projeto. “Essa reunião de trabalho é mais um passo importante para garantir que as ações voltadas para a que primeira infância em Campo Grande sejam adequadamente planejadas e financiadas, refletindo o compromisso com a melhoria da qualidade de vida das crianças e famílias da cidade.”, explicou.

Célio Lima de Oliveira parabenizou a equipe da Prefeitura pelo trabalho desenvolvido em prol das crianças e ressaltou o compromisso do Tribunal de Contas com a divulgação das boas práticas para a primeira infância, afirmando que o TCE-MS está à disposição para oferecer todas as orientações necessárias. “Trabalhamos internamente durante um ano e agora chegou o momento de dar continuidade ao processo. O município deve se basear nos indicadores apresentados no relatório e, a partir daí, ajustar o orçamento destinado à primeira infância, assegurando a continuidade das boas práticas apresentadas”, afirmou.