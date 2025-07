TCE-MS sedia seminário sobre enfrentamento à violência contra mulheres e meninas

Divulgação

No próximo dia 31 de julho, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) será palco do seminário “Combate à violência contra as mulheres e meninas é da nossa conta”, promovido em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no site da Escola Superior de Controle Externo do TCE-MS.