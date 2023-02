Temperatura cai e começa a chover em Aquidauana

Chuva forte na cidade / O Pantaneiro

Como já indicava a previsão de chuva começou por volta das 9h desta sexta-feira em Aquidauana, com ela uma massa de ar frio tomou conta da cidade o que fez a temperatura diminuir.

No momento faz 27°C no município a previsão era de máxima de 30° C e mínima de 22° C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a chance de raios e trovoadas é de 40% e que o dia todo siga nublado e com chuva isoladas.