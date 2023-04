Temperaturas começam a subir gradativamente nesta sexta-feira em Aquidauana

Igreja Matriz em Aquidauana

A previsão para esta sexta-feira, dia 28, é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Aquidauana.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca que as temperaturas estarão em gradativa elevação, com clima mais ameno ao amanhecer, e ao longo do dia, atingem temperaturas máximas de 31°C.

Em Aquidauana o dia será parecido com ontem ,sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima será 18ºC e máxima de 31ºC.