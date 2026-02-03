Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026

Tragédia

Tempestade histórica isola famílias e destrói pontes em Corguinho

Equipes estão em campo realizando vistorias e sinalizando os pontos críticos

Da redação

Publicado em 03/02/2024 às 13:24

Foto divulgada pela Defesa Civil sobre a situação do acesso ao assentamento Liberdade Camponesa após a forte chuva / Divulgação/Defesa Civil

Corguinho, cidade do centro-norte de Mato Grosso do Sul, foi duramente atingida por uma tempestade histórica registrada entre domingo, dia 1º, e esta terça-feira, 3. O volume de chuva ultrapassou a média esperada para todo o mês de fevereiro, deixando um rastro de destruição, famílias isoladas em áreas rurais e obrigando o município a preparar um decreto de situação de emergência.

Em apenas dois dias, o acumulado de chuva chegou a 235 milímetros. A força das águas destruiu pontes e cabeceiras em várias estradas vicinais, isolando completamente comunidades rurais. Famílias estão ilhadas em regiões como o Indaiá, o Assentamento Liberdade Camponesa, a Fazenda Independência e na região do Lageado, no Taboco.

Na zona urbana, o rio Aquidauana transbordou, inundando o balneário municipal, que foi interditado pela Defesa Civil. As ruas também sofreram com alagamentos, comprometendo o tráfego. Até o momento, não há registro de feridos ou desabrigados, mas o acesso a várias localidades está cortado.

A Defesa Civil do município emitiu um alerta, orientando a população a evitar deslocamentos nas áreas rurais e a não tentar atravessar locais alagados ou pontes com avarias. Equipes estão em campo realizando vistorias e sinalizando os pontos críticos.

A previsão do tempo para a região mantém o alerta de perigo. Novas tempestades, com ventos fortes e raios, são esperadas, o que pode agravar a situação devido ao solo já completamente encharcado. O decreto de emergência, que deve ser publicado ainda hoje, é o primeiro passo formal para que o município possa pleitear recursos e apoio estadual e federal para os trabalhos de recuperação da infraestrutura danificada.

Serviço – Para situações de emergência, a Defesa Civil disponibilizou o telefone (67) 99625-8401.

