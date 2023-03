Tempo ensolarado e chuvas marcam quinta-feira em Mato Grosso do Sul

Tempo nesta quinta-feira em Aquidauana / Ronald Regis

Sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas fracas marcam a quinta-feira (23) em Mato Grosso do Sul. Podem ocorrer chuvas mais fortes nas regiões norte e pantaneira.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica é o que causa essas instabilidades.

Para Campo Grande, a previsão é de clima ensolarado, mas chuvas fracas e isoladas não estão descartadas. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 31°C. Iguatemi registra mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas, a previsão é de sol com nuvens durante o dia, a mínima será de 22°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, as chuvas fracas continuam. A mínima prevista em Corumbá é de 23°C e a máxima é de 30°C. Aquidauana atinge 22ºC de mínima e 33°C de máxima.