Tempo seco e calor de 32°C é previsto para essa segunda-feira em Aquidauana

Aquidauana vista de cima / Divulgação

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 3, é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Aquidauana, devido a ação de uma grande massa de ar quente e seco.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem rapidamente ao longo do dia com máximas que podem ultrapassar 32ºC.

Ainda segundo ela, o índice de umidade do ar fica entre 20% e 40%, reforçando a necessidade de hidratação.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também prevê um tempo estável com poucas nuvens na região pantaneira com temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C.