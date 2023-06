Tempo seco e estável atinge Aquidauana nesta terça-feira

Aquidauana vista de cima / Divulgação

A previsão para esta terça-feira, 27, é de tempo seco e estável, com sol e variação de nebulosidade em Aquidauana.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 40%, por isso é recomendável beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia

Em Aquidauana, os termômetros registram uma manhã gelada com a mínima de 16°C, mas ao longo do dia a temperatura sobe e a máxima fica em 31°C.

Em Campo Grande, a mínima será de 15°C e a máxima de 29°C; em Dourados, a temperatura varia entre 13°C e 28°C.

No Leste de Mato Grosso do Sul, em Anaurilândia, os termômetros marcam 14°C na manhã e 29°C durante a tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começa o dia com 14°C e atinge 26ºC; no Conesul, Iguatemi terá 14ºC de mínima e 27°C de máxima.