Tempo seco e temperaturas elevadas é a previsão para esta segunda-feira em Aquidauana

Tempo favorece florescimento em Aquidauana / Fotos: Ronald Regis / O Pantaneiro

A previsão para esta semana, entre segunda-feira, 24 e quarta-feira 26, é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS). Durante a semana, estão previstas temperaturas mínimas de entre 17°C e 19°C, e máximas que podem atingir os 31°C na região pantaneira.

Devido as condições de tempo seco e céu limpo, as amplitudes térmicas, ou seja, as diferenças entre a temperatura máxima e a mínima, seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20°C no mesmo dia. Os ventos atuam de leste a nordeste, com valores de 30km/h , e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50 km/h.

Em Aquidauana, a temperatura deve fcar entre 19°C de mínima e a máxima não passa dos 33°C