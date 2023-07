Tempo seco em Aquidauana deve se estender até o fim de semana

Aquidauana vista de cima / Divulgação

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em médios níveis da atmosfera observa-se um anticiclone, centrado na Bolívia, impedindo o retorno de umidade e a entrada de frente frias, o que resulta em um bloqueio atmosférico inibindo a formação de nuvens e deixando o tempo seco em Mato Grosso do Sul e com isso afetando diretamente Aquidauana durante etsa quarta-feira, 5.

As temperaturas seguem amenas no amanhecer, com leve sensação de frio, e sobem rapidamente durante o dia.

No Pantanal, mínima de 20°C em Corumbá, e de 16°C em Aquidauana, as máximas nestes municípios serão de 30°C e 31°C, respectivamente. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e chega aos 32°C ao longo do dia.

No norte, em Coxim, temperaturas variam entre 14°C e 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 13°C no amanhecer e 29°C nos horários mais quentes.