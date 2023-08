Tempo seco na região pantaneira e probabilidade de chuva no sul marcam a terça-feira

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para terça-feira, 8, é de continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em Aquidauna. Essa condição é decorrente da atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens de chuva.

Porém, há a probabilidade de chuvas e tempestades devido ao avanço de uma frente fria na região pantaneira e nas cidades vizinhas, com aumento de nebulosidade, seguida de uma leve queda das temperaturas. Para as regiões do Norte e Bolsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo de baixa umidade.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 25°C e máxima de 32°C; Aquidauana terá variação entre 23°C e 36°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge 32°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 21°C e máxima de 37°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 34°C de tarde.