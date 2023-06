Tempo segue estável durante o feriado em Aquidauana

Avenida na cidade de Aquidauana / Rhobson Tavares

Em Aquidauana, a mínima será de 16°C e a máxima de 28°C, durante o feriado de Corpus Christi. O dia fica ensolarado e tem variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada com rápida elevação durante o dia.

Na região Sul-fronteira, em Ponta Porã o dia começa com 13°C e atinge 25°C. Em Três Lagoas, na região do Bolsão, os termômetros marcam 14°C durante a manhã e alcançam os 29°C no período da tarde.