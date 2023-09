Temporal destelhou 80 moradias em Corumbá

Cemitério danificado / Foto: Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira o primeiro levantamento da Defesa Civil após o temporal que atingiu Corumbá. Cerca de 80 moradiras foram destelhadas com rajadas de vento. Uma criança de sete anos morreu após queda da estrutura da quadra de esporte.

Segundo o primeiro levantamento feito quatro famílias desabrigadas e cinco desalojadas, assim como destelhamento de 18 casas e 62 apartamentos, além de danos em estabelecimentos comerciais e uma escola. O temporal teve cinco vítimas, quatro feridas e morte do aluno Matheus Alves de Souza. Os outros estão sob cuidados médicos e em situação estável.

Em nota, a Defesa Civil do Estado disse que também enviou equipe para Corumbá e já começou o serviço de levantamento dos danos causados pela chuva, em um trabalho conjunto com Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em uma ação de parceria para ajudar neste momento difícil.

Equipes da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e Defesa Civil Estadual estão na cidade à disposição da população.

A Prefeitura de Corumbá pediu neste momento que as equipes da Agesul concentrem as ações no Cemitério da cidade, que sofreu grandes danos em função da chuva. Eles vão fazer a limpeza do local, utilizando equipamentos para ajudar no serviço, apoiando no que for necessário.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, declarou que todos os equipamentos, funcionários e até empresas terceirizadas que prestam serviço a Agesul na região de Corumbá estão à disposição do município para ajudar neste momento trágico da cidade.