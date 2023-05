Terça-feira amanhece nublado e tem previsão de chuva para Aquidauana

Aquidauana com o céu nublado / Arquivo O Pantaneiro

Após este feriado prolongado, esta terça-feira, 2, segundo o Inmet, deve ser parecido com ontem em Aquidauana e região, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia.

Alguns momentos o tempo fica nublado, a possibilidade de chuva a qualquer hora.

A temperatura no município fica com a mínima de 23°C e a máxima não passa do 30.º, o esperado é de chuva para 10 milímetros.