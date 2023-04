Terça-feira apresenta alerta para chuvas intensas em Aquidauana

Chuva no Bairro Alto em Aquidauana / João Éric

A previsão para terça-feira,18, indica tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades e chuvas em Mato Grosso do Sul.

O Intmet (Instituto de meterologia) emitiu um alerta laranja para tempestade no fim da tarde de ontem e que se estende para esta terçca-feira. No alerta avisa sobre a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em Aquidauana, a previsão do tempo aponta que a mínima é de 23ºC e máxima de 28ºC. O município acordou com o tempo completamente nublado e os moradores da cidade teve que ir trabalhar nas primeiras horas da manhã com muita chuva.

A massa de ar frio que se aproxima do estado, esta avançando cada vez mais rápido, a noite de hoje ja deve apresentar a queda de temperatura.