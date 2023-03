Terça-feira tem previsão de mais chuva para Mato Grosso do Sul

Chuva e frente fria está prevista para os dias de Carnaval em Aquidauana

A terça-feira (14) deve ser de sol com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Chuvas de intensidade fraca a modeerada atingem o Estado, e, pontualmente, podem ser de mais fortes com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Aquidauana amanheceu com o céu nublado, a mínima é de 22°C e a máxima não passa dos 28°C.

Na Capital, espera-se mínima de 21°C e máxima de 25°C. Dourados terá mínima de 20ºC e máxima de 27ºC. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, aguardam mínimas de 20°C e máxima de 26°C. No Pantanal e sudoeste do Estado, previsão de 23°C de mínima e 29°C de máxima.

Três Lagoas e Paranaíba, no Bolsão, registram mínima de 22°C e máxima de 27°C. No norte, mínimas de 20°C e máxima de 28°C.