Terça-feira tem previsão de tempo estável e seco em Aquidauana

Aquidauana segue com frio mas sem chuva / Ronald Regis

A previsão do tempo para esta terça-feira, dia 1°, indica estabilidade na região pantaneira, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão que favorece o tempo quente e seco e inibe a formação de nuvens de chuva.

Durante a semana, Aquidauana irá enfrentar altas temperaturas, com rápida elevação à tarde e valores que podem ultrapassar os 35°C. Com isso e a previsão de continuidade do tempo seco, baixos valores de umidade relativa do ar e muitos dias consecutivos sem chuvas, o ambiente atmosférico se torna propício para a ocorrência de incêndios florestais.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê em Aquidauana a variação entre 19°C e 34°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 15°C pela manhã e 31°C de tarde.

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C. Em Dourados, 15°C pela manhã e 30ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 15°C inicialmente e sobem até os 29ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 15°C e máxima de 28°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã varia as temperaturas entre 16°C e 27°C.