Tereré é declarado Patrimônio Imaterial e Cultural de MS

Daniel Reino

Foi aprovado na sessão da Assembleia Legislativa de quinta-feira, dia 29, o Decreto Legislativo nº 15/2023, que declara o Tereré como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, devido a sua importância histórica, cultural e social para os Sul-mato-grossenses.

A proposta é do deputado estadual Junior Mochi (MDB).

“Ao transformar algo em Patrimônio Cultural e Imaterial, você reconhece que isso faz parte do cotidiano e não tem nada mais característico do nosso dia a dia do que o Tereré, eu falo que depois da água, é a bebida que nós mais consumimos. As questões que se tornam Patrimônio são os nossos costumes, a valorização das nossas raízes, da nossa história e eu quero dizer que a partir de hoje, o Tereré é Patrimônio Cultural e Imaterial de MS”, disse Mochi.

O Tereré é uma bebida típica do Paraguai e em 2020 foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), conquistado pelo próprio país.

“Eu pesquisei e vi que havia um Decreto do Governo reconhecendo o Tereré de Ponta Porã como Patrimônio Cultural e Imaterial, então tomei iniciativa de apresentar o Projeto, para nos apropriarmos disso”, ressaltou o parlamentar. Ao reconhecer a bebida como Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul, a identidade do Estado também é reconhecida.