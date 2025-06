Termina hoje o prazo para inscrições no processo seletivo do Corpo de Bombeiros de MS

Cabo Paulon/CBMMS

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul terminam nesta quinta-feira, dia 26 de junho, às 23h59. Ao todo, são oferecidas 230 vagas temporárias para o cargo de Soldado Auxiliar de Operações de Bombeiro Militar (SD-AOBM), com salário de R$ 3.815,88 e exigência de ensino médio completo.

Os candidatos aprovados passarão por um curso de capacitação e serão incorporados ao Quadro de Praças Temporários Bombeiro Militar (QPTBM). As vagas estão distribuídas em 33 municípios do Estado, com destaque para Campo Grande, que concentra 46 vagas. Também há oportunidades em cidades como Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Porto Murtinho e Nova Andradina. No momento da inscrição, o candidato deve indicar a cidade onde deseja atuar, sem possibilidade de alteração após o envio.