Terminal portuário de Porto Murtinho vai a leilão ainda em janeiro

Divulgação

O Terminal Portuário de Porto Murtinho, às margens do Rio Paraguai, está prestes a ser transferido para a iniciativa privada por meio de um leilão que deve acontecer entre 20 e 27 de janeiro. O lance inicial para a aquisição do terminal é de R$ 16.665.000,00 com lances subsequentes de no mínimo R$ 50.000,00.

A concessão, que estava suspensa, agora entra em processo de venda com a participação de empresas interessadas na operação do complexo.

O terminal foi ativo até 2021, movimentando cargas de produtos minerais e agropecuários, como soja e milho, entre o Brasil e a Argentina, conforme o Campo Grande News.

O lote que será leiloado inclui uma área de aproximadamente 47.364 metros quadrados, distribuída em três matrículas distintas no centro de Porto Murtinho. A área é estratégica não só pela proximidade com o Rio Paraguai, mas também pela infraestrutura portuária, que inclui um galpão industrial de 3.783 metros quadrados, balança rodoviária, equipamentos de carga e descarga, além de uma plataforma e sistemas de transporte industrial.

Além da relevância local, Porto Murtinho se destaca no contexto regional como um hub logístico potencial.

A cidade será o principal ponto de conexão para a Rota Bioceânica, estrada em construção que promete ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, cruzando o território sul-americano.

A presença do terminal portuário reforça o papel da cidade como um ponto multimodal para exportação e importação, facilitando a movimentação de produtos brasileiros para mercados como Ásia, Oceania e América do Norte, com a promessa de reduzir custos e o tempo de transporte.

A obra de construção da ponte sobre o Rio Paraguai, com 60% de conclusão, é um dos marcos desta integração, que visa melhorar o escoamento de produtos brasileiros, com um tempo de transporte reduzido em até 17 dias. Porto Murtinho, que possui menos de 20 mil habitantes, vive uma expectativa crescente com o desenvolvimento da Rota Bioceânica, que transformará o município em um elo para o comércio internacional.

O leilão será realizado exclusivamente pela plataforma eletrônica www.reginaaudeleiloes.com.br.

Antes de realizar propostas, os interessados poderão visitar o terminal para avaliar a infraestrutura disponível.

A visitação está marcada para os dias 15, 16 e 17 de janeiro, com horário de funcionamento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, conforme horário local.

Os interessados devem agendar a visita com antecedência, fornecendo seus dados pessoais e documentos.