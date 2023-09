Título de propriedade são entregues a famílias de Aparecida do Taboado

Moradores de Aparecida do Taboado receberam nesta terça-feira (5), o título de regularização fundiária no Conjunto Habitacional Jardim Imperial I e II da Agehab (Agência de Habitação Popular) após quarenta anos.

Pelo menos 35 títulos de regularização fundiária foram entregues durante o evento.

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, o Programa de Regularização Fundiária desde sua implantação, em 2017, tem conseguido ajudar cada vez mais as famílias na obtenção do título de propriedade dos imóveis.

“Desde que o Programa Regularização Fundiária foi implementado, em 2017, muitas famílias já foram beneficiadas com o título de propriedade regularizado em seu nome de forma gratuita, ou com um custo acessível", disse a diretora-presidente e completou dizendo sobre a felicidade em realizar a entrega.

"Aqui em Aparecida do Taboado esses imóveis foram construídos pelo Estado, entre 1981 e 1983, e depois de quatro décadas, conseguimos regularizar a propriedade, beneficiando os moradores. A gente fica feliz e se emociona junto com eles”, finalizou.