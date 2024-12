TJ e UFMS avançam em projetos de prevenção ao feminicídio

Divulgação

Nesta semana, a desembargadora Jaceguara Dantas, responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, recebeu, em seu gabinete, a Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Ítavo, para discutir a parceria "Todos Por Elas". O encontro teve como objetivo alinhar diretrizes e estratégias voltadas para o combate à violência de gênero e à erradicação do feminicídio no Estado.

A iniciativa "Todos Por Elas" é uma campanha interinstitucional, promovida pelos três Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a prevenção e erradicação do feminicídio por meio de ações práticas e educativas. Durante a reunião, as líderes discutiram o fortalecimento dessa campanha, que tem como meta ampliar a conscientização e o alcance das iniciativas de combate à violência contra as mulheres.

"A união de forças entre o TJMS e a UFMS é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e segura", destacou a Desembargadora Jaceguara Dantas. A Reitora Camila Ítavo complementou que "a educação é uma ferramenta essencial na luta contra a violência de gênero e no fortalecimento dos direitos humanos".

Entre as principais iniciativas discutidas, destaca-se a criação do Laboratório de Estudos do Feminicídio - Observatório, que terá como foco a análise de feminicídios tentados e consumados, contribuindo para a produção de conhecimento e políticas públicas mais efetivas.

As próximas etapas incluem a formalização das ações discutidas e a implementação dos projetos acordados, com ênfase na transformação social e na proteção dos direitos humanos. A reunião reafirma o compromisso das instituições em colaborar para mudar a realidade enfrentada por muitas mulheres em nosso Estado.