TJ forma novos facilitadores em justiça restaurativa e círculos restaurativos

Divulgação TJMS

Encerrou na tarde desta sexta-feira, dia 8 de março, o 3º Curso de Formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa e Círculos Restaurativos. O fechamento do curso contou com a presença do coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e da Justiça Restaurativa, Des. Vilson Bertelli, e da juíza federal Raquel Domingues do Amaral, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que entregaram as declarações de participação no módulo teórico aos novos facilitadores.

Oferecido pelo Nupemec, o curso visa atender as demandas processuais oriundas das áreas criminais e organizacionais. A formação teve início na segunda-feira, dia 4 de março. Ao todo, os alunos tiveram 40 horas-aula presenciais de teorias e práticas, 20 horas-aula de estágio supervisionado e 10 horas-aulas teóricas pela Plataforma Virtual AVA, totalizando 70 horas-aula em sistema híbrido, conforme molde sugerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Durante a entrega dos certificados, a magistrada federal agradeceu o convite para estar na conclusão e exaltou as parcerias que o TJMS vêm estabelecendo com o Comitê Central de Macrogestão e Coordenação da Justiça Restaurativa do TRF3. “O comitê é o órgão da Justiça Federal correspondente ao Nupemec. Hoje nós estamos irmanados em garantir que Campo Grande seja referência em Justiça Restaurativa, graças ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Nupemec e por nós na Justiça Federal”, disse.

O coordenador do Nupemec aproveitou o ensejo e parabenizou as mulheres presentes pelo Dia Internacional da Mulher, frisando, no entanto, a batalha que ainda precisa ser travada no respeito a seus direitos. “Quero saudá-las por esse dia e por sua luta. Sabemos que o Brasil já chegou em um ponto melhor do que era, mas ainda a mulher é vítima de violência, muitas vezes sub-reptícia (feita às escondidas). Embora hoje já haja uma consciência maior sofre esse fenômeno, muito ainda precisa ser melhorado”.

Saiba mais – A Secretaria do Nupemec e da Justiça Restaurativa é o órgão do Tribunal de Justiça responsável pelo desenvolvimento da política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida pela Resolução CNJ n. 125/2010; pela instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos; em promover treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, facilitadores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de soluções de conflitos, entre eles das metodologias da Justiça Restaurativa; além de ser o responsável por abrigar e promover as iniciativas da Justiça Restaurativa nos moldes da Resolução n. 225/2016 do CNJ.