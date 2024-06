TJ implanta Projeto Padrinho na comarca de Caarapó

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), implantou na terça-feira, dia 4 de junho, o Projeto Padrinho na comarca de Caarapó, em solenidade realizada na Câmara Municipal. O projeto também beneficiará a cidade de Juti.

A cerimônia contou com a participação de cerca de 100 pessoas, entre autoridades públicas de Caarapó e Juti, empresários e profissionais, além de apresentação musical infantil.

Os interessados em ser padrinho e madrinha, devem procurar a 2ª Vara da comarca de Caarapó para manifestarem interesse no apadrinhamento.

A juíza Camila de Melo Mattioli Pereira explicou que, em Caarapó e Juti, cerca de 12 crianças e adolescentes estão em acolhimento institucional ou em Famílias Acolhedoras. Para a magistrada, o Projeto Padrinho “permitirá que a sociedade se envolva nos cuidados destes acolhidos, de forma afetiva e/ou financeira. A atuação dos padrinhos é primordial para que eles tenham preservados os seus direitos fundamentais durante o período de acolhimento. O envolvimento da comunidade no Projeto Padrinho é de suma importância para permitir a eles um futuro digno”.

O promotor de justiça Arthur Dias Júnior parabenizou o Judiciário por ter trazido o Projeto Padrinho para Caarapó e Juti. “Muitas vezes nos esquecemos que no acolhimento institucional as crianças e os adolescentes são muito bem tratados e acolhidos pelos profissionais, mas não proporciona a acolhida familiar necessária para o desenvolvimento da criança. Por isso vejo o Projeto Padrinho como uma soma neste trabalho de reintegração familiar. A criança, através do padrinho e da madrinha, podem voltar a vivenciar uma experiência de convívio com a família e com a sociedade”.

Em sua fala, a defensora pública Karina Figueiredo de Freitas parabenizou a juíza Camila pela iniciativa. “Lembro-me logo que cheguei à comarca de Caarapó e fui à entidade de acolhimento e lá estava a juíza Camila conversando com um adolescente acolhido, o que é de seu costume, sair de seu gabinete, visitar as crianças e adolescentes. Isso muito me emocionou”.

O evento de lançamento contou com a palestra da servidora da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), a psicóloga Renata Queiroz Giancursi. Ela explanou sobre a importância da manutenção de vínculos afetivos que podem ser restabelecidos por meio do apadrinhamento, além de abordar as outras formas de apadrinhamento que podem ajudá-los durante a permanência no acolhimento, preparando-os para a reintegração familiar ou a ida para uma nova família.

A servidora relatou casos de sucesso de apadrinhamentos que perduram muitos anos após a reintegração familiar e a adoção, cujos padrinhos foram essenciais no restabelecimento biopsicossocial destes.

A implantação do Projeto Padrinho em Caarapó e Juti contou também com a presença da procuradora-geral de Caarapó, Angela Cristina Diniz Bezerra, representando o prefeito André Nezzi; além do prefeito de Juti, Gilson Cruz; do presidente da Câmara Municipal de Caarapó, Gilberto Segóvia; do presidente da Câmara Municipal de Juti, Nelson Gonçalves Rodrigues; do delegado adjunto da Polícia Civil, Ciro Carlos Jales Carvalho; do presidente da subseção de Caarapó da OAB, Marcelo Rodrigues Silva, além de operadores do Direito, secretários municipais, representantes das polícias e do corpo de bombeiros, conselheiros tutelares de Caarapó e Juti.

Saiba mais – Criado em 2000, o Projeto Padrinho é uma ação idealizada pela Vara da Infância de Campo Grande e hoje está sob a tutela da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) do TJMS. A iniciativa tem como finalidade sensibilizar a sociedade acerca da realidade das crianças e adolescentes inseridos no serviço de acolhimento, por meio de uma parceria solidária entre o Poder Judiciário e a sociedade civil.