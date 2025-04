TJMS alinha ações da campanha Maio Laranja com instituições parceiras

Divulgação TJMS

Na tarde da última sexta-feira, dia 4 de abril, representantes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul participaram da primeira reunião de alinhamento da campanha Maio Laranja. Realizado na sede do Ministério Público Estadual, o encontro reuniu instituições parceiras com o objetivo de definir estratégias conjuntas para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no Estado.

A campanha Maio Laranja é uma mobilização nacional que busca conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir e combater a violência infantojuvenil, com foco especial no abuso e exploração sexual. Durante todo o mês de maio — e agora com a proposta de ações permanentes ao longo do ano — diversas atividades serão promovidas para dar visibilidade ao tema e garantir a proteção integral dos direitos da infância e adolescência.

Outro ponto abordado foi a adesão à campanha “Faça Bonito”, instituída oficialmente pela Resolução nº 236/2023 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). A ação tem como símbolo nacional a flor amarela e laranja — que remete aos desenhos da primeira infância e evoca o cuidado necessário ao desenvolvimento saudável de meninas e meninos.

A proposta para 2025 é, mais uma vez, “florir o Brasil” durante o mês de maio, promovendo ações de prevenção, proteção e conscientização em todos os municípios e Estados. O slogan convoca a uma atuação contínua e comprometida da sociedade frente às diversas formas de violência sexual.

Durante a reunião inicial, os participantes discutiram algumas medidas que poderão integrar a campanha em 2025. Um dos pontos acordados foi a necessidade de ir além das tratativas técnicas entre os profissionais da rede de proteção, buscando formas de alcançar diretamente crianças e adolescentes com informações acessíveis e acolhedoras, ampliando assim a efetividade das ações propostas.

Participaram do encontro a coordenadora de apoio às Articulações Interinstitucionais da CIJ, Doemia Ignes Ceni; a advogada Ariane Amorim Garcia, representando a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB/MS; a conselheira Tânia Comerlato, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de MS (CEDCAMS); a promotora de Justiça Fabrícia Barbosa Lima, do MPMS; a defensora pública Débora Paulino, cooperadora do Núcleo da Infância da Defensoria Pública Estadual; além de representantes da comunicação institucional do TJMS e do MPMS.