TJMS celebra Dia Mundial do Meio Ambiente e reforça compromisso com a sustentabilidade

Divulgação

Nesta quinta-feira (5), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. ]

O Poder Judiciário sul-mato-grossense aproveita a data para reafirmar seu compromisso com a sustentabilidade e com práticas que minimizem os impactos ambientais. A adesão à Agenda 2030 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reforça esse posicionamento institucional.

Por meio da Coordenadoria de Gestão Sustentável e Acessibilidade, o TJMS tem desenvolvido uma série de ações para promover a sustentabilidade no ambiente de trabalho e ampliar a conscientização entre magistrados, servidores e colaboradores.

Como parte dessas iniciativas, no próximo dia 12 de junho será realizado o seminário “A Justiça e os Desafios Socioambientais Contemporâneos”, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento reunirá especialistas e autoridades para discutir os impactos das mudanças climáticas e propor caminhos para uma atuação institucional mais sustentável e eficaz.

Mais informações sobre a atuação da Coordenadoria de Gestão Sustentável e Acessibilidade estão disponíveis no site oficial do TJMS.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!