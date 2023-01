TJMS entrega obra, galeria e homenageia servidores em Três Lagoas

Divulgação

Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira, dia 24 de janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des.

Carlos Eduardo Contar, esteve na comarca de Três Lagoas, onde fez a entrega da Galeria dos Juízes Titulares, das Medalhas de Bons Serviços Judiciários a servidores com mérito e tempo de serviço e obra de reforma no prédio do Fórum.

A obra da Comarca de Três Lagoas, foi executada de forma parcial, em área de 4.321 metros quadrados, com valor total de R$ 797.675,63. Na obra, foram executados serviços de pintura geral com reparo das trincas e limpeza das placas de alumínio da fachada, impermeabilização de laje, troca de quadro de distribuição e execução de instalação elétrica para climatização da circulação interna do prédio.

Foi construído um estacionamento, atendendo à legislação municipal, com área de 1.486m², criando assim 32 novas vagas para carro, sendo duas vagas para idoso e duas vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), 65 vagas para moto e uma vaga para ônibus.

O estacionamento foi construído no local do antigo prédio do Fórum conforme acordado em reunião realizada entre O Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, e Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com a participação da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização.