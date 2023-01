TJMS inaugura Museu nesta segunda-feira

Divulgação

Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, às 14 horas, no saguão do Tribunal de Justiça, ocorrerá a inauguração do Museu do Judiciário de MS.

O presidente do TJMS, Des. Carlos Eduardo Contar, convida magistrados, servidores e a população em geral para participarem da cerimônia de abertura desse espaço de valorização da história e cultura do Poder Judiciário estadual. Na mesma oportunidade, será o lançamento do livro “Leão de Toga”, de autoria de Wagner Leão do Carmo, filho do Des. Leão Neto do Carmo, primeiro membro da Corte sul-mato-grossense.

Posto como meta da atual administração, os trabalhos para transformar em realidade o Museu do Judiciário começaram em 2021 com o resgate das diversas peças com valor histórico, que hoje compõem o acervo.

Parte delas foi obtida junto às comarcas do interior do Estado, outra parcela, com servidores e magistrados que atuaram ou ainda atuam no poder judiciário sul-mato-grossense, além daquelas que já estavam sob os cuidados do Departamento de Pesquisa e Documentação do TJMS.

No museu, os visitantes poderão contemplar maquinários antigos que foram restaurados e estão em perfeito estado de funcionamento, bem como poderão visualizar vestes antigas, louças, condecorações, publicações de magistrados e servidores, e processos históricos, como um auto referente à escravidão e o segundo habeas corpus julgado pela Corte do MS.

Ficará ainda no Museu o Sala da Memória, um programa audiovisual idealizado pelo Des. Carlos Eduardo Contar e realizado em parceria entre as Secretarias da Magistratura, Judiciária e de Comunicação do Tribunal de Justiça de MS. No elenco, são ex-juízes, juízes e desembargadores aposentados e desembargadores mais antigos em atividade: sempre visando resgatar e preservar a história da instituição.

Em formato de entrevista, a ideia é propor intimidade desde o cenário, pois o local de gravação geralmente é a sala de estar do convidado, onde ele recebe visitas, socializa, está à vontade, e onde também se nota bastante pessoalidade na decoração. As edições produzidas estão à disposição no canal do youtube do TJMS.

Após a inauguração, o museu ficará aberto para visitação do público em geral de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente do TJMS, das 12 às 18 horas.

O Museu do Judiciário é uma homenagem à memória da Justiça Estadual e daquelas que a compuseram. Por meio dele, preserva-se a história, mantendo-a viva para as próximas gerações.

Livro - “Leão de Toga”. Esse é o título do livro que será lançado após a inauguração do museu. A obra literária reúne memórias acerca da vida pública e privada do Des. Leão Neto do Carmo, contadas pelo filho e autor Wagner Leão do Carmo, após extenso trabalho de pesquisa junto à familiares, amigos e instituições.