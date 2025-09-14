Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:19

Buscar

Últimas notícias
X
Voluntariado

TJMS lança campanha para incentivar jurados voluntários em Mato Grosso do Sul

No momento da inscrição, é necessário indicar a Vara de interesse e informar dados de contato, endereço residencial e profissional para facilitar a convocação

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 10:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou a campanha “Seja um Jurado Voluntário – Você pode fazer a diferença”, para ampliar a participação da população no Tribunal do Júri e destacar a importância do cidadão na construção da Justiça.

Ser jurado significa integrar o Conselho de Sentença, formado por sete pessoas sorteadas entre os inscritos, para julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídio, feminicídio, aborto, infanticídio e induzimento ao suicídio. Ao lado do juiz da sessão, o jurado representa a sociedade, garantindo que o julgamento reflita a vontade popular.

Embora a lei torne o serviço obrigatório para os cidadãos convocados, é possível se inscrever de forma voluntária. Em Campo Grande, o cadastro pode ser feito por meio de formulário eletrônico disponível neste link. Nas demais comarcas do estado, os interessados devem se inscrever diretamente no Fórum local.

No momento da inscrição, é necessário indicar a Vara de interesse e informar dados de contato, endereço residencial e profissional para facilitar a convocação. A lista geral de jurados é publicada anualmente até 10 de outubro, podendo sofrer alterações até 10 de novembro, quando se torna definitiva.

A legislação define a quantidade de jurados conforme a população da comarca: de 800 a 1.500 em cidades com mais de 1 milhão de habitantes; 300 a 700 em comarcas com mais de 100 mil; e 80 a 400 nas demais. Dentre eles, 25 pessoas de perfis variados são sorteadas mensalmente para participar das sessões.

Além de contribuir diretamente com a Justiça, os jurados voluntários têm benefícios legais, como prioridade em licitações públicas, concursos para cargos ou funções públicas e em processos de promoção ou remoção voluntária.

O TJMS convida toda a população a participar dessa experiência democrática, reforçando o papel do cidadão no julgamento dos crimes mais graves e fortalecendo o sistema de Justiça em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Concurso da Polícia Civil reúne mais de 21 mil candidatos neste domingo em Campo Grande

Clima

MS está em alerta devido à baixa umidade do ar, segundo Inmet

Evento

Feira Livre de Jardim terá edição especial com música e gastronomia

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

On Track Summit MS 2025

Evento em MS conecta música, turismo, tecnologia e sustentabilidade em MS

Publicidade

Cidades

Em uma semana, aplicativo Meu Detran MS alcança 13 mil downloads

ÚLTIMAS

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo