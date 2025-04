TJMS lança canal oficial no WhatsApp

Reprodução/TJMS

Em mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento da comunicação com a sociedade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acaba de lançar seu canal oficial no WhatsApp.

A nova ferramenta tem como objetivo divulgar ações, projetos e informações relevantes do Judiciário sul-mato-grossense de forma simples, prática e acessível.



Por meio do canal, o cidadão poderá acompanhar atualizações sobre iniciativas institucionais, campanhas, eventos e demais atividades promovidas pelo TJMS, reforçando a missão do Tribunal de manter um diálogo direto e transparente com a população.

O novo canal representa mais um passo na modernização da comunicação institucional e pode ser acessado por meio do link.