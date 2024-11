TJMS vence prêmio nacional na categoria Executivo de Tecnologia

Divulgação

Concorrendo com os tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul venceu a 5ª edição do Prêmio Inovação do J.EX, na categoria Executivo de Tecnologia, consagrando a diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TJMS, Liriane Aparecida da Silva Nogueira, como a gestora campeã entre os tribunais estaduais e militares.

O Prêmio de Inovação objetiva reconhecer e incentivar iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológico, de gestão e de novas metodologias aplicados no ecossistema de justiça. A premiação ocorreu nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, em Brasília.

Sobre o reconhecimento em nível nacional, Liriane Nogueira afirma que a premiação é um incentivo à constante busca pela melhoria contínua e à coragem de inovar. “Ser destaque entre colegas tão competentes me honra muito. E minha felicidade é ainda maior porque, mais do que o reconhecimento do meu trabalho individual, o prêmio é a consagração do empenho e da dedicação de todo o nosso time da STI do TJMS, que tem dado o seu melhor”.

O Tribunal de Justiça de MS tem muitos servidores dedicados e competentes, destaca a diretora. “Essa premiação coloca, mais uma vez, o Judiciário sul-mato-grossense entre os destaques nacionais, dando voz e abrindo cada vez mais portas para grandes parcerias com outros tribunais. Estou muito feliz de representar o TJ e o MS em um evento de tamanha repercussão no ecossistema de justiça. Obrigada a todos pelo engajamento e torcida”, finalizou.

O Prêmio Executivo de Tecnologia tem como destaque os gestores que tenham desenvolvido projetos de inovação tecnológica com foco na melhoria da instituição.