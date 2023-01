Trabalhador cai em silo e é resgatado com vida pelos Bombeiros

Homem foi resgatado com vida em Silo / Bonito Mais

Trabalhador de aproximadamente 25 anos caiu dentro de um silo na manha desta sexta-feira (6), e foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu em uma empresa de armazenamento de grãos, localizada na MS-178, saída para Bodoquena.

Conforme o site Bonito Mais, os Bombeiros realizaram o resgate da vítima após trabalharem por 2h10 no local.

O tenente Machado informou que a vítima caiu ao entrar no silo para retirar um rodo de ferro, utilizado para puxar milho. O acidente aconteceu por volta das 11 horas e o resgate foi acionado imediatamente.

“A vítima sofreu soterramento parcial, mas se manteve consciente durante todo o resgate. Ele reclamava de dores e formigamento nas pernas. Nós administramos o oxigênio e fizemos de tudo para retirá-lo o mais rápido possível, porque se ele ficasse muito tempo com as pernas e a cintura soterrada, a pressão de compressão poderia acarretar problema circulatórios, gerando toxinas que poderiam leva-lo a óbito, mesmo com as áreas de respiração livres”, detalhou o tenente.

O trabalho de resgate contou com cinco bombeiros, além da ajuda dos trabalhadores do local. O trabalhador sofreu uma lesão na perna direita e foi encaminhado para o Hospital, mas não corre o risco de morte.