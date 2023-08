Onça-pintada deixa trabalhador em estado grave após ataque no Pantanal

O homem foi socorrido em estado grave, com os dois braços quebrados / Divulgação/CBMMS

Um homem de 39 anos foi socorrido em estado grave, vítima de um ataque de onça-pintada, em uma fazenda na região de Paiaguás, na cidade de Corumbá. A vítima teve os dois braços quebrados e sofreu vários ferimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Corumbá.

Segundo o 3º Grupamento de Bombeiros, do município de Corumbá, que fez o resgate da vítima, o trabalhador rural estava fazendo o manejo do gado na propriedade, quando foi atacado por uma onça, no final da tarde da última segunda-feira (28). Além dos ferimentos nos braços, o trabalhador sofreu queimaduras na perna, já que o celular que estava no bolso explodiu com a mordida do animal.

O Grupamento foi acionado para socorrer a vítima e, no local, encontraram o trabalhador rural com os dois braços quebrados, cortes profundos, inclusive na cabeça, causados por arranhões da onça.

O trabalhador foi socorrido pelo grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Corumbá. O animal fugiu após o ataque, porque um colega da vítima conseguiu espantar o animal.