Tradicional banho de São João reúne 80 mil pessoas no Porto Geral

Festa tradicional na Cidade Branca / Foto: Renê Marcio/ PMC

O quatro dias de festa do arraial de Corumbá reunindo 80 mil pessoas no Porto Geral. O tradicional evento encerrou no domingo, 25, com o banho de São João, consagrando a maior festa junina do Centro-Oeste.

O último dia terminou com os shows de Caio e Gabriel e Juliana Monteiro. A noite teve ainda o concurso de mini andores, vencido por Robson Bento Marinho Cáceres, autor do “Joãozinho e seu Cordeirinho”. Já segundo ligar ficou com Angelina Alvarenga Ardaya, com o andor “São João: Fé e Tradição”. Emanuelly Paula de Souza Moraes foi a terceira, com “São João das Crianças”. Murilo Perentel Cardozo, com São João Pantaneiro”, ficou com a quarta colocação. O concurso foi promovido pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico.

Na próxima quarta-feira, 29, a Fundação de Turismo vai apresentar um balanço inicial da festa. O Arraial do Banho de São João é realizado pela Prefeitura de Corumbá, com apoio do Governo do Estado.