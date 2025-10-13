Tradicional festa solidária reúne crianças em Piraputanga na terça-feira

Festa tradicional na região / Arquivo pessoal

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, recebe nesta terça-feira (14), a partir das 18h, no Calçadão, a 9ª edição da festa solidária organizada por Regiane Cassia, moradora que, há quase uma década, transforma afeto e esforço coletivo em um momento especial para as crianças da comunidade.

O evento começou de forma modesta, como lembra Regiane: “Comecei doando balas, doces para as crianças, no meu comércio na praça. No ano seguinte foi com um cachorro-quente, depois bolo e refrigerante. E foi aumentando conforme o passar dos anos”. A festa cresceu com a ajuda de voluntários, em especial do amigo e professor Fernando, que faleceu há dois anos: “Ele faleceu, infelizmente, e esse é o segundo ano que faço sem ele. Mas Deus levantou outros anjos”.

Neste ano, a celebração foi viabilizada com uma rifa solidária e doações da comunidade, incluindo doces, pão, refrigerante e outros itens. “Graças a Deus, amanhã às 18h, teremos mais uma edição”, conta Regiane.

Sem vínculo religioso, a festa é realizada sempre após a comemoração da padroeira Nossa Senhora, para complementar o calendário local do mês das crianças.

A programação inclui pula-pula, algodão doce, pipoca, bolo, geladinho, picolé e saquinhos de doces, além de brincadeiras com as crianças. “Só não vai haver entrega de brinquedos, isso não vai haver. Mas só a parte mesmo das guloseimas. Vamos fazer umas brincadeiras, uma higiencana com as crianças, e é isso que vai ter na festa”, explica.

A festa é mantida com o apoio de amigos, voluntários e parceiros locais, reforçando o espírito comunitário. O evento é gratuito e aberto a todas as crianças do distrito.