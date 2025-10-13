Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:04

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Tradicional festa solidária reúne crianças em Piraputanga na terça-feira

Evento realizado por moradora chega à 9ª edição com doces, brincadeiras e apoio de voluntários

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 18:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Festa tradicional na região / Arquivo pessoal

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, recebe nesta terça-feira (14), a partir das 18h, no Calçadão, a 9ª edição da festa solidária organizada por Regiane Cassia, moradora que, há quase uma década, transforma afeto e esforço coletivo em um momento especial para as crianças da comunidade.

O evento começou de forma modesta, como lembra Regiane: “Comecei doando balas, doces para as crianças, no meu comércio na praça. No ano seguinte foi com um cachorro-quente, depois bolo e refrigerante. E foi aumentando conforme o passar dos anos”. A festa cresceu com a ajuda de voluntários, em especial do amigo e professor Fernando, que faleceu há dois anos: “Ele faleceu, infelizmente, e esse é o segundo ano que faço sem ele. Mas Deus levantou outros anjos”.

Neste ano, a celebração foi viabilizada com uma rifa solidária e doações da comunidade, incluindo doces, pão, refrigerante e outros itens. “Graças a Deus, amanhã às 18h, teremos mais uma edição”, conta Regiane.

Sem vínculo religioso, a festa é realizada sempre após a comemoração da padroeira Nossa Senhora, para complementar o calendário local do mês das crianças.

A programação inclui pula-pula, algodão doce, pipoca, bolo, geladinho, picolé e saquinhos de doces, além de brincadeiras com as crianças. “Só não vai haver entrega de brinquedos, isso não vai haver. Mas só a parte mesmo das guloseimas. Vamos fazer umas brincadeiras, uma higiencana com as crianças, e é isso que vai ter na festa”, explica.

A festa é mantida com o apoio de amigos, voluntários e parceiros locais, reforçando o espírito comunitário. O evento é gratuito e aberto a todas as crianças do distrito.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

Política

Prefeitura de Nioaque participa da missão técnica da Rota Bioceânica

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança REFIS 2025 para regularização de débitos

Programa oferece até 100% de desconto em juros e multas para quem regularizar débitos municipais

Serviços

Prefeitura de Anastácio realiza manutenção em estradas rurais e vias urbanas

Publicidade

Meio Ambiente

Incêndio na Serra do Amolar ultrapassa 13 dias e já atinge mais de 20 mil hectares

ÚLTIMAS

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Política

Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Vilma Marques é a primeira mulher a assumir o cargo de liderança máxima na história das comunidades indígenas de Nioaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo