04 de Setembro de 2025 • 19:05

Cidades

Tráfego de caminhões é proibido na ponte Laudejá em Bonito

Interdição foi determinada após laudo técnico apontar risco estrutural

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 15:36

Atualizado em 04/09/2025 às 17:05

Divulgação

O Demtrat (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), informou que está proibido o tráfego de caminhões na ponte Laudejá, por tempo indeterminado.

A medida foi tomada após uma avaliação técnica constatar que a ponte não oferece condições seguras para veículos pesados. A interdição visa preservar a integridade da estrutura e garantir a segurança dos motoristas que transitam pela região.

Como rota alternativa, os caminhões devem utilizar o desvio pela Fazenda Princesinha, até que a situação seja normalizada.

A administração municipal destacou que está buscando recursos para a construção de uma nova ponte de concreto, com o objetivo de garantir mais segurança e durabilidade à via.

2
Entre em nosso grupo