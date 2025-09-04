Tráfego de caminhões é proibido na ponte Laudejá em Bonito

Divulgação

A medida foi tomada após uma avaliação técnica constatar que a ponte não oferece condições seguras para veículos pesados. A interdição visa preservar a integridade da estrutura e garantir a segurança dos motoristas que transitam pela região.

O Demtrat (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), informou que está proibido o tráfego de caminhões na ponte Laudejá, por tempo indeterminado.

Como rota alternativa, os caminhões devem utilizar o desvio pela Fazenda Princesinha, até que a situação seja normalizada.

A administração municipal destacou que está buscando recursos para a construção de uma nova ponte de concreto, com o objetivo de garantir mais segurança e durabilidade à via.

