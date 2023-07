Tragédia na BR-262: Acidente com caminhão mata pessoa em Ribas

Na tarde deste sábado, 8, se transformou em tragédia na rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo, após grave acidente entre carro e um caminhão. A colisão resultou na morte de uma pessoa, que ficou presa nas ferragens e mobilizou Corpo de Bombeiros Militar para realizar o resgate.

A colisão ocorreu próximo ao Bálsamo, região que fica nas proximidades da ponte do Ribeirão do Botas, na zona rural. A identidade da vítima ainda não foi apurada. PRF (Polícia Rodoviária Federal) deverá ir ao local para realizar os procedimentos de investigação e registrar o ocorrido.

O episódio foi publicado em páginas do município, tais como a Notícias do Cerrado, que compartilhou a notícia em suas redes sociais.

O acidente ocorreu em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. O choque com o caminhão resultou em danos significativos ao veículo. Imediatamente após o ocorrido, os Bombeiros foram acionados e se deslocaram para o local do acidente.

Perigo nas estradas - Em quatro dias de julho, mais de 10 pessoas morreram no trânsito nas rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul. Somente neste primeiro semestre, a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) havia contabilizado 151 óbitos provocados por acidentes.

Conforme a pasta, 105 eram homens e 42 eram mulheres. A maior parte das vítimas (80) eram adultos (entre 30 a 59 anos), enquanto 32 eram jovens (18 a 29 anos), 22 idosos (acima de 60 anos), 9 crianças (zero a 12 anos), 5 adolescentes (13 a 17 anos) e 3 não foram informados.

O psicólogo de trânsito Renan da Cunha Soares Júnior explica que, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde e Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) de 2010, além da possível falta de sinalização, a utilização da velocidade excessiva ou inadequada é sempre indicada como um dos fatores de sinistros no Brasil.