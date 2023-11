Transformador explode e causa incêndio em hotel no Passo do Lontra

Fogo destruiu espaço de armazenamento / Fotos: Corpo de Bombeiros

Um transformador de energia explodiu e causou incêndio em um hotel na região do Passo do Lontra, em Corumbá, na manhã desta terça-feira, dia 7.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito no transformador do hotel causou as chamas. O incêndio expandiu e atingiu eletrodomésticos, como geladeira e compressor. Os itens foram destruídos pelo fogo.





A equipe conseguiu apagar o fogo antes que se alastrasse para a vegetação e chegasse na comunidade, que possui várias casas e hotéis.