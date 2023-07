Trânsito na MS-306 próximo a Cassilândia será bloqueado neste sábado

Manutenção acontece no tráfego entre os km 149 e 150, / Foto: Divulgação

Para quem for seguir pela rodovia MS-306 neste sábado (28), a concessionária Way-306, que administra a estrada, alertou que o tráfego de veículos entre os km 149 e 150, no limite do município de Cassilândia, será totalmente interditado das 9h até às 10h da manhã, já que haverá a passagem de mais de 500 cabeças de gado na pista.

Este trecho fica nas proximidades da Usina Britasul, há cerca de 4 quilômetros após a “Vaca Parida” (para que sai de Chapadão do Sul sentido Cassilândia) ou 4 quilômetros antes para quem viaja de Cassilândia para Chapadão.

A equipe de operação da Way vai oferecer todo apoio em relação a sinalização da rodovia neste dia, para não gerar acidentes ou transtornos a quem trafegar pelo trecho. Logo depois da passagem do gado a pista será liberada nos dois sentidos para o livre tráfego dos veículos.