Trecho da BR-267 onde caminheiro morreu é interditado e gera congestionamento

O trecho onde um caminhoneiro morreu, na manhã desta quarta-feira, 11, está interditado. Equipes limpam a carga de bebida e milho espalhada pela rodovia. O acidente aconteceu em Nova Alvorada do Sul.

Conforme o Midiamax, um condutor que passa pelo local disse que os motoristas estão desviando em rotas alternativas, como estrada de terra. Nas imagens é possível ver uma fila de veículos parados.

"[O acidente foi] no sentido distrito Casa Verde. Está tudo bloqueado. A previsão de liberar às 15h", descreve

A colisão envolveu uma carreta carregada de milho que seguia no sentido Nova Alvorada do Sul e outra carreta carregada de refrigerantes, que seguia no sentido oposto, segundo o site Nova Notícias. As carretas bateram de frente.

Ainda segundo o site, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até o local, e, de acordo com o repassado, o motorista da carreta carregada com refrigerantes morreu preso nas ferragens. O motorista da outra carreta que estava com uma acompanhante saiu ileso. As cargas de milho e de refrigerantes ficaram esparramadas pela pista.