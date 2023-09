Trechos da MS-450 de Aquidauana recebem 100 mudas de ipês

Rodovia ganhará novo colorido com crescimento de ipês / Foto: Divulgação

Em alusão do Dia da Árvore, trechos da MS-450 de Aquidauana recebem nesta quinta-feira, 21, o plantio de 100 mudas de ipês, de diversas cores.

A ação acontecem com parceria da Prefeitura de Aquidauana, 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão e Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Os voluntários trabalharam em ação conjunta na arborização da via de acesso à Uems da cidade, contando com acadêmicos e alunos do Cepa (Centro de Educação Profissional de Aquidauana), Geraldo Afonso Garcia Ferreira.



Segundo o município, parte das mudas foram produzidas e cultivadas no Viveiro da UEMS, a maior parte das mudas de ipês amarelo e branco. Outra parte das mudas de ipê, doadas pela Prefeitura de Aquidauana, pela Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), foram produzidas e cultivadas no Viveiro Municipal.

Também participaram da ação de plantio das mudas os servidores, professores e direção da UEMS, UFMS, convidados, representantes das Secretarias Municipais de Produção, Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Câmara Municipal de Aquidauana e de Instituições Públicas e Privadas que apoiam a iniciativa.